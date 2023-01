L’hostellerie la Claire Fontaine, situé à La Roche-en-Ardenne, amorce des travaux de grandes envergures

Après plusieurs années d’étude sur le projet architectural et sur les attentes des visiteurs, les voilà fin prêt pour démarrer en ce début janvier les travaux qui donneront un lieu alliant confort, équipements modernes et une atmosphère que seuls les bâtiments chargés d’histoire peuvent offrir. Lifting et nouvelles installations avec une nouvelle salle de banquet, une nouvelle façade, un restaurant avec vue sur la rivière et le parc entièrement renouvelé, les salons chargés d’histoire avec leurs boiseries centenaires, ainsi que le mobilier avec les plus belles pièces qui passeront dans les mains d’artisans-ébénistes de la région.

La réception de l’hôtel et du restaurant sera entièrement remodelée pour donner aux visiteurs tout ce que l’Ardenne peut offrir à travers son accueil et ses matériaux qui en feront un lieu unique, charmant et convivial.

Les chambres continueront leurs rénovations simultanément Cette première phase de travaux s’inscrit dans un plan d’aménagement plus global de cette magnifique vallée. Elle se terminera dans le courant de ce printemps 2023 avec des finitions qui elles, continueront jusqu’en été sans impacter la clientèle. Pendant ces quelques mois de fermeture obligatoire afin de ne pas offrir une qualité de service moindre, ils proposeront toujours les 3 magnifiques logements insolites au bord de la rivière ainsi que les chambres d’hôtel situées dans la Dépendance.

A terme, l’hostellerie La Claire Fontaine installée dans la vallée de l’Ourthe, sur un domaine de 5 hectares va agrandir sa capacité de logement à 46 chambres (actuellement 33 chambres), et offrira un wellness. Ils veulent être un point de référence en Ardenne, à travers les différentes expériences de séjours et de restauration.