Elle était considérée comme la nouvelle étoile montante du MMA: Victoria «The Prodigy» Lee est morte, elle n’avait que 18 ans…

C’est tout un sport qui est endeuillé. L’étoile montante du MMA, Victoria Lee est morte. C’est la sœur aînée de celle qui était surnommée « The Prodigy » qui a annoncé la triste nouvelle sur Instagram.

« Le 26 décembre 2022, notre famille a vécu quelque chose qu’aucune famille ne devrait jamais avoir à vivre… C’est incroyablement difficile à dire… Notre Victoria est décédée. Elle est partie trop tôt et notre famille a été complètement dévastée depuis. Elle nous manque. Plus que tout au monde. Notre famille ne sera plus jamais la même. La vie ne sera plus jamais la même », a-t-elle écrit sur le réseau social.

Victoria devait participer le 13 janvier prochain à son quatrième combat au ONE Championship. Elle avait remporté ses trois précédentes rencontres.

La cause mort de l’étoile montante des arts martiaux n’a pas été communiquée par sa sœur. Victoria Lee était âgée de 18 ans.