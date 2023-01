Michael Schumacher: voici la raison poignante pour laquelle l’état de santé du pilote de F1 est tenu secret par sa famille

Plus de neuf ans après son terrible accident de ski, on est toujours sans nouvelle du septuple champion de Formule 1 Michael Schumacher. Les nouvelles sont rares concernant son état de santé et ses proches ne communiquent presque jamais vers l’extérieur.

Pour rappel, « Schumi » avait subi un grave traumatisme à la suite d’un accident de ski le 29 décembre 2013 à Méribel, en Savoie. La tête du champion avait alors heurté un rocher.

Si son état de santé est tenu secret par sa famille et par les équipes médicales, c’est pour une raison poignante. Sabine Kehm, la manager du pilote allemand, expliquait en mars 2016 qu’« en général, les médias n’ont jamais rendu compte de la vie privée de Michael et Corinna ».

Elle déclarait : « Une fois dans une longue discussion, Michael m’a dit « tu n’as pas besoin de m’appeler pour l’année prochaine, je disparais ». Je pense que c’était son rêve secret de pouvoir le faire un jour. C’est pourquoi maintenant je veux toujours protéger ses souhaits en ce sens que je ne laisse rien sortir ».