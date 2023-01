La troisième édition du budget participatif de Fernelmont est lancée

Les autorités communales invitent à nouveau les citoyens et associations à déposer une idée ou un projet qui contribuera à améliorer leur cadre de vie. Un budget de 60.000 euros (10.000 euros de la Région wallonne et 50.000 euros de la commune) est ainsi prévu afin de soutenir des projets citoyens d’intérêt général, mis en œuvre sur le territoire de Fernelmont.

À titre d’exemple, parmi les projets réalisés lors des deux précédentes éditions, on retrouve « Senior focus : Cette boîte peut vous sauver la vie », le Guide des aînés fernelmontois et des environs proches, l’excursion des aînés d’Hemptinne, le Forville Trophy qui passe en consommation locale, la Give Box à Hemptinne, une histoire à vivre et à découvrir à Franc-Waret, le Jardin de Montigny à Forville… Au total, sur les 14 projets subsidiés, 12 sont ainsi terminés ou en cours.