Viktor Vincent l’avoue: «J’utilise le mentalisme comme un outil» (vidéo)

C’est le public qui crée la magie. Les spectateurs sont au départ témoins de quelque chose d’incroyable, après ils y participent, et enfin ils en deviennent des acteurs complets. C’est gai pour la personne qui monte sur scène, mais aussi pour ceux dans la salle qui la connaissent et se disent qu’elle est arrivée à faire ceci ou cela.

Des spectateurs vont donc faire eux-mêmes des numéros de mentalisme. Vous n’avez pas trop peur de dévoiler vos secrets ?

Non. Ils s’étonnent eux-mêmes d’avoir réussi. Et pour les secrets, je viens de sortir un livre où je dévoile quelques trucs et astuces, qui permettent de rendre ses amis complètement fous.

Tout le monde peut être mentaliste s’il est observateur et à l’écoute ?

Oui. Je n’ai aucun don surnaturel. Tout ce que je fais, je l’ai appris et c’est rationnel. Donc d’autres peuvent l’apprendre.

Le spectacle « Mental Circus » se déroule dans une ambiance de New York des années20. Pour quelle raison ?

L’histoire se déroule la nuit du 21 au 22mai 1927, quand Charles Lindbergh traverse l’Atlantique. J’ai pris cet événement car c’est le moment charnière du XXesiècle. D’un seul coup, tout est possible et le monde devient plus petit. On pense à ce moment-là que le siècle va être flamboyant. Même si des événements dramatiques surviendront par la suite.

Vous aimez ce qui est rétro. A commencer par votre look, avec cette moustache !

Je porte tous les jours des costumes trois-pièces à l’anglaise. Ma moustache remonte à l’époque où je jouais un spectacle se déroulant au XIXesiècle. J’aurais pu la couper ensuite. Je l’ai gardée car elle fait partie de moi. Et on m’identifie aussi grâce à ça.

Pour vous, illusionnisme et mentalisme vont de pair ?

Oui, c’est la même chose. Je ne lis pas réellement dans les pensées. Je suis un homme de spectacle qui utilise plein de choses pour créer du divertissement. Comme disaient Myr et Myroska, un couple de mentalistes des années40 à 80, « s’il n’y a pas de truc, c’est fort, mais s’il y en a un, c’est encore plus fort ».

Vous utilisez vos talents de mentaliste dans la vie de tous les jours ?

Pas pour l’argent. Je ne suis pas un homme d’affaires. Par contre, si je vais au resto avec des amis et que je veux qu’on aille manger italien, j’arrive à convaincre tout le monde de le faire. (Rires.)