Émotion à Jurbise: l’ancien élu socialiste Eddy Breuse est décédé

Eddy Breuse, qui habitait Herchies, était connu à Jurbise. Et pour cause, il était très impliqué dans la vie politique et sociale de l’entité. Le Jurbisien a été conseiller du CPAS, conseiller communal et administrateur de l’ALE.

Lors des élections communales de 2018, Eddy Breuse était encore sur la liste socialiste, la liste baptisée Alternative Citoyenne de Jurbise. Le groupe lui rend d’ailleurs hommage sur les réseaux sociaux. « Pensée pour lui, son sourire et ses valeurs sociales. » En 2019, il avait encore été élu président de l’USC de Jurbise, mais le socialiste ne faisait plus partie du conseil communal actuel.