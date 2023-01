Guerre en Ukraine: la Russie met en garde, «cela ne fera que prolonger les souffrances des Ukrainiens»

«L’Europe, l’Otan et les Etats-Unis ont déjà injecté des dizaines de milliards de dollars en Ukraine et dans les livraisons d’armes», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les livraisons à l’Ukraine de blindés d’infanterie et d’autres armes annoncées la semaine dernière par plusieurs pays occidentaux ne feront que «prolonger les souffrances» des Ukrainiens et ne «changeront pas» l’équilibre des forces, a affirmé lundi le Kremlin.

«Fondamentalement, ces livraisons ne peuvent pas et ne vont pas changer quoi que ce soit (...) Ces livraisons ne peuvent que prolonger les souffrances du peuple ukrainien», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La semaine dernière, les Etats-Unis et l’Allemagne ont dit vouloir livrer des blindés d’infanterie, la France annonçant l’envoi de chars légers à Kiev.

La semaine dernière, les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire majeure à l’Ukraine évaluée à plus de 3 milliards de dollars, avec notamment 50 blindés d’infanterie de type Bradley et des dizaines d’autres véhicules blindés.

Un soutien financier et militaire

Berlin, de son côté, a dit vouloir envoyer à l’armée ukrainienne 40 blindés «Marder», des blindés légers destinés au transport de troupes, au premier trimestre 2023, ainsi qu’une batterie de défense antiaérienne Patriot.

Et la France a indiqué envoyer un nombre non précisé de chars de combat légers AMX-10 RC. Depuis le début de l’offensive russe contre l’Ukraine, en février 2022, les pays occidentaux soutiennent Kiev en lui apportant un soutien financier et militaire, avec notamment des livraisons de canons.