La vidéo impressionnante d’une dizaine de chevaux en liberté qui traversent un carrefour à toute vitesse, poussant les conducteurs à freiner brusquement (vidéo)

Ce dimanche soir, 22 chevaux se sont échappés d’un manège avant d’être rattrapés après une heure de course. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un véritable miracle que les 22 bêtes soient saines et sauves puisqu’elles ont gambadé sur des chaussées fortement fréquentées et que, à plusieurs reprises, des accidents ont été évités.

Un exemple concret avec la vidéo ci-dessous, filmée sur la N45 entre Alost et Ninove. Sur les images issues d’une dashcam, on peut voir une petite dizaine de chevaux traverser un carrefour sans, forcément, se soucier du trafic qui arrive.