D3A: Josué Bastin de retour avec Onhaye

Son nom n’était plus apparu sur une feuille de match depuis le 5 novembre et cette défaite à Tournai (1-0). Mais ce week-end face au Pays Vert (2-1), Josué Bastin était présent sur le banc. Le milieu de terrain est même monté à la 66e. Une petite demi-heure de jeu qui lui a fait beaucoup de bien. « J’avais vraiment de bonnes sensations. Je me sentais libéré, surtout au niveau de mes courses, je ne sentais plus de gêne », explique celui qui, comme à son habitude, a multiplié les longues enjambées.

Une douleur au genou qui l’avait gêné pendant deux mois. « J’ai fait un nouvel examen avant la trêve et en fait, il n’y avait presque plus rien. C’est juste qu’à cause de mes problèmes de genou (ndlr : qu’il traîne depuis l’année passée), ma cuisse droite avait perdu en muscles et ne compensait plus. J’ai donc dû la renforcer pour soulager le genou. J’y ai beaucoup travaillé pendant la trêve et cela va beaucoup mieux. »

2023 s’annonce donc beaucoup mieux que 2022 pour le Walhérois. « Cela me met en confiance et lance parfaitement la deuxième partie de la saison. On me verra beaucoup plus, c’est sûr. »

Il ne reste plus que deux joueurs restent sur la touche à Onhaye avec Gall (déchirure musculaire) et Poncelet (cheville).

A.A