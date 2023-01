«Je n’ai pas été invité»: le prince Harry revient sur les coulisses de la mort d’Elizabeth II

Ce dimanche 8 janvier, les Britanniques ont découvert l’interview tant attendue du prince Harry, diffusée sur CBS. Face au journaliste Anderson Cooper, le chéri de Meghan Markle est revenu sur la mort de la reine Elizabeth II, et plus précisément sur les heures qui ont précédé son décès.

Lire aussi «Ne faites pas des dernières années de ma vie un enfer»: Charles III, obligé d’intervenir pour séparer William et Harry après une dispute

de videos

Le prince Harry explique avoir contacté son frère William pour le rejoindre dans l’avion qui emmenait la famille royale à Balmoral : « J’ai demandé à mon frère : ’Quels sont vos plans ? Comment Kate et toi allez-vous y aller ? Et deux heures plus tard, tous les membres de la famille qui vivent à Windsor et Ascot montaient dans un avion ensemble, un avion qui comporte 12,14, peut-être 16 sièges. Je n’ai pas été invité. »