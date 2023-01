Romain et Mélanie se réveillent sans électricité, sans eau chaude et sans chauffage après une erreur de leur fournisseur d’énergie: le thermomètre affichait 14,8ºC, «je suis très en colère, et inquiète pour les enfants»

Sans électricité, sans eau chaude, sans chauffage mais avec six enfants et leur neveu à la maison, Romain et Mélanie ont dû jouer la débrouille. Quatre des jeunes ont passé la nuit chez les grands-parents ou des proches ; « on a gardé les plus robustes et le bébé de 21 mois ». Dimanche matin, le thermomètre affichait 14,8º. « On va passer la journée chez mes parents à Béthune et récupérer tout le monde le soir, sans courant pour faire les devoirs », prévoyait la mère, démunie. « Je suis très en colère, et inquiète pour les enfants. J’ai dû me séparer d’eux, mendier pour qu’ils soient pris au chaud… », et prier pour ne pas perdre le contenu de ses deux réfrigérateurs et trois congélateurs.