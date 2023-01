Golf: objectif USA pour Hugo Duquaine, 15 ans

Agé de 15 ans aujourd’hui, le jeune rigenéen continue son ascension avec toujours le même objectif : devenir professionnel.

Quintuple champion de Belgique (il a fêté en août dernier son 5ième titre d’affilée, en U16 cette fois-ci), Hugo a atteint les objectifs qu’il s’était fixés il y a 1 an, quasiment jour pour jour. «Je voulais absolument ce cinquième titre national et rentrer enfin dans le WAGR (World Amateur Golf ranking). Après 5 secondes places en un an, j’étais impatient d’y rentrer (il faut gagner une compétition de 3 tours reconnues par le WAGR pour entrer dans ce classement mondial) et cela s’est fait sur mes terres, en juillet dernier, en remportant l’Open de Rigenée» nous explique Hugo.

Un autre grand moment de son année golfique a été la victoire de la Belgique aux Championnats d’Europe U18 – Division 2 en Bulgarie. Un sacre qui permet aux belges de remonter en division 1 et de côtoyer à nouveau l’élite européenne lors des prochains championnats d’Europe qui se dérouleront en juillet prochain à Genève, en Suisse. Et cerise sur le gâteau pour Hugo, il y a rentré un Hole in One (un trou en un) qui restera gravé dans sa mémoire ! «C’était le second pour moi. Le premier était en stage AFGOLF au Touquet, il y a quelques années. Mais celui-ci était en compétition, dans une grande compétition internationale de surcroit, c’est beaucoup mieux… » sourit Hugo.

Hugo a également réalisé de belles performances à l’étranger, comme cette seconde place en Islande en juin ou une 3ième place en Suède en novembre pour sa dernière compétition de l’année.

Lui qui adore voyager, il vient notamment de passer une semaine en famille aux Emirats, à Abu Dhabi et à Dubaï, pour s’y entrainer, sur des parcours exigeants et dans des conditions météorologiques parfaites. «J’ai joué tous les jours, sur des parcours comme Yas Links (où Thomas Pieters a connu sa plus belle victoire l’an dernier), Jumeirah « Earth », le Majlis d’Emirates GC ou l’Abu Dhabi GC. C’est vraiment top de pouvoir taper des balles sur ces parcours sur lesquels les pros jouent chaque année. C’est encore plus chouette de suivre leurs compétitions quand tu connais le parcours qu’ils jouent».

2022 a aussi été une année importante pour Hugo, au cours de laquelle il a changé d’école, afin de pouvoir s’entrainer plus et mieux. «Mes parents et moi avons opté pour l’école CAP INTERNATIONAL, à Wavre. J’y prépare les examens du jury, dans une école à échelle humaine, qui privilégie les petits groupes d’élèves. Je m’y sens bien. Je passerai très bientôt les examens pour obtenir mon certificat du second degré, et ensuite ceux pour le CESS» explique Hugo, serein.

«Ce changement va me permettre, dans les 2 prochaines années, de libérer plus aisément du temps pour jouer des compétitions à l’étranger ou pour m’entrainer de manière plus professionnelle. C’est dommage qu’il n’existe pas de sport-études en Belgique francophone pour le golf, ou de pôle d’excellence comme en France. On a donc dû s’adapter et trouver une autre solution. Mais je me plait chez CAP. La direction et les professeurs m’aident à me préparer au mieux pour mes prochains examens».Hugo peut aussi compter aussi sur des sponsors et des partenaires pour l’aider, financièrement (la banque Nagelmackers en a fait un ambassadeur de son programme NextGen Talent) ou par la fourniture de matériel (des marques telles que Callaway, Titleist, Footjoy, Quick Golf Company, Hole in One, Julémont Watches,… aident aujourd’hui le jeune joueur). Mais d’autres soutiens seraient encore les bienvenus pour boucler le budget annuel, qui est loin d’être négligeable.

2023 sera une année importante pour Hugo. Il espère continuer sa progression, entouré de son équipe. La première compétition de l’année sera en février prochain, sur l’île de Chypre. Il s’y rendra avec l’envie de gagner et de remporter un maximum de points WAGR.

Et les objectifs pour cette nouvelle saison ? «Continuer à progresser et améliorer mon jeu avant tout, c’est ça le principal pour moi. Je vise ensuite aussi un nouveau titre de champion de Belgique. Ce serait le 6ième d’affilée. J’aimerais aussi gagner l’une ou l’autre compétition pendant la saison, en Belgique ou à l’étranger. Ce qui me permettrait de monter au classement WAGR et peut-être incorporer le top 750 mondial (il est actuellement 1377ième). J’espère aussi obtenir de nouvelles sélections en équipe nationale dans les mois qui viennent, pour jouer un maximum de compétitions internationales, et qui sait, peut-être aussi une invitation pour le Soudal Open (manche belge du DP World Tour, la division 1 du golf professionnel européen). J’ai eu la chance de jouer un Challenge Tour l’an dernier en Belgique, à Hulencourt, c’était vraiment une expérience très enrichissante».

Le golf représente tout pour le jeune brabançon. Sa motivation est grande. Rejoindre une université aux Etats-Unis fait partie des objectifs majeurs du jeune joueur. « Je prends des cours particulier d’anglais pour améliorer mon niveau, en vue de pouvoir aller étudier et jouer aux USA lorsque j’aurai 18 ans » précise Hugo. «Je suis conscient qu’une carrière sportive est très aléatoire, je dois donc aussi penser à faire des études en parallèle. Quand je vois ce qu’Adrien Dumont de Chassart réalise actuellement, ça donne envie de suivre son exemple et de s’inspirer de sa réussite (Adrien est le numéro 1 belge amateur, il est aux portes du top 10 mondial et termine ses études dans l’Illinois)».

Bien dans sa tête et bien dans son corps (qu’il travaille cet hiver quotidiennement au travers de nombreuses séances de physique), Hugo garde les pieds bien sur terre. « La route est longue, je le sais » nous confie-t-il. «Mais elle est belle ! Je ferai tout ce que je peux pour réaliser mes rêves. J’en ai le potentiel, à moi de faire ce qu’il faut à présent pour y arriver».

Et on croise les doigts pour que ce sympathique jeune espoir du golf belge, que nous suivons depuis ses débuts, puisse à l’avenir continuer son ascension vers son rêve de devenir un jour… golfeur professionnel !