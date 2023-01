Le Lotto ne cesse de gonfler: un jackpot de 8 millions d’euros à gagner ce mercredi!

Les deux Lotto Extra de fin d’année (2022) n’étant pas tombés, ce sont six millions d’euros qui sont désormais arrivés dans les tirages du Lotto habituel. Avec deux tirages sans gagnant dont les cagnottes se sont ajoutées, on en est désormais à huit millions. L’histoire se répète : en janvier 2022, le même phénomène avait abouti à une cagnotte de 10,5 millions, qui avait été remportée le 5 janvier. Pour battre cette somme, il faudra encore attendre quelques tirages sans gagnant mais en cas de gain des 8 millions, on assisterait à un gain historique au Lotto : ce serait le quatrième plus important gain de ce jeu qui a démarré en 1978.

Le record de gain au Lotto date toujours du 5 juillet 2014. Ce jour-là, un joueur avait remporté 11.183.816 euros. Le deuxième plus gros gain, c’est celui du 5 janvier 2022, avec 10.500.000 euros. Le podium est complété par les 8.518.316 euros gagnés le 14 janvier 2015. Pour les superstitieux, on remarquera que le mois de janvier est un mois faste en gros gains. Le cinquième plus gros gain actuel, 7.500.000 euros, date du 2 janvier 2019. Il est vrai que les reports du Lotto Extra de la fin de l’année précédente font gonfler les cagnottes de début janvier.