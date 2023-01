Avec plus de 20 millions levés en Belgique en 2022, BeeBonds progresse de 26% par rapport à son année record 2021

La plateforme BeeBonds est accessible au plus grand nombre, la mise minimum étant de 500 EUR. Elle intéresse non seulement les investisseurs privés mais aussi de plus en plus d’investisseurs institutionnels.

A noter que le nombre de comptes investisseurs ouverts sur la plateforme BeeBonds est en progression de 70 % par rapport à 2021.

Joël Duysan, CEO de BeeBonds : « Malgré la conjoncture extrêmement difficile que nous avons connue en 2022, nous ne pouvons que nous réjouir de nos résultats annuels en forte croissance. Nous avions initialement tablé sur un plan extrêmement ambitieux de 25 millions d’euros répartis sur 25 projets. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses dégâts économiques collatéraux ont évidemment impacté nos prévisions. Mais au final, nous n’en sommes pas si loin, avec 20,2 millions levés pour 21 projets financés. Nous avons essentiellement proposé aux investisseurs des projets immobiliers solides et à haut rendement (8-9%) sur des durées courtes (2-3 ans) et cela a fait la différence, je pense, pour recueillir la confiances des investisseurs. »

Les projets proposés aux investisseurs bénéficient d’une analyse financière extrêmement poussée, les notes descriptives et d’information étant émises par PwC, Deloitte, BDO et Deloitte Legal.

En 2022, les investisseurs ont perçu, au total, 2,3 millions d’euros d’intérêts versés.

Évolution du montant des intérêts versés :

Positionnement en Belgique

Les montants levés par BeeBonds représentent 20% du total des montants levés en Belgique en 2022 par les principales plateformes de crowdlending.

Répartition des montants totaux levés en 2022 par les principales plateformes belges de crowdlending :

Le top des projets immobiliers de plus d’un million d’euros financés par BeeBonds en 2022 :

- Arenal Beach, premier projet situé en Espagne pour BeeBonds : financement d'un complexe d'appartements de haut standing en front de mer à Minorque (2 MEUR).

- Egmont Capital : acquisition à Bruxelles d'une maison de maître incluant une parcelle constructible, pour y développer 7 appartements haut de gamme (1,8 MEUR).

- Chemin de la Caracole : construction d'une résidence service adaptée aux personnes en situation de handicap (1,2 MEUR).

- Callista : construction de 7 appartements à Leudelange, au sud du Grand-Duché de Luxembourg (1,2 MEUR).

- Clou doré : transformation d'un immeuble historique situé au centre de Liège en une éco-résidence (1,1 MEUR).

- Lola Immo : construction d’une crèche et de deux maisons bi-familiales au Luxembourg (1,1 MEUR).

- Versigny, premier projet situé en France pour BeeBonds : transformation d’un ancien corps de ferme en région parisienne en 8 habitations et 3 unités commerciales (1 MEUR).

Objectifs et perspectives 2023

« Nous espérons faire aussi bien qu’en 2022, en continuant de proposer des projets de haute qualité aux investisseurs. Nous comptons aussi poursuivre notre croissance au Luxembourg et nous serons attentifs aux opportunités dans les pays limitrophes. Le fondement de tout ceci est d’offrir un financement participatif citoyen gagnant-gagnant. Gagnant pour les porteurs de projets qui recherchent un financement alternatif et/ou complémentaire au financement bancaire ; et gagnant pour les investisseurs qui bénéficient de rendements habituellement réservés aux investisseurs professionnels sur des projets de haute qualité. En 2022, nous avons par exemple été fiers de contribuer à financer un projet de logement pour personnes en situation de handicap, la construction d’éco-logements et d’une crèche », déclare Joël Duysan.