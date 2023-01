Manifestation du personnel de Liège Airport ce mercredi à Jambes

Le personnel de Liège Airport manifestera en front commun syndical à Jambes ce mercredi 11 janvier. L’action sera statique et se tiendra devant l’Élysette, rue Mazy. Elle se tiendra entre 13h45 et 16h30.

En termes d’impact sur la mobilité, il y aura une interdiction de circulation dans la rue Mazy entre 10h et 18h, et la circulation sera ralentie à Jambes au moment de l’arrivée et du départ des cars des manifestants.