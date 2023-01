Elle téléphonait 20 fois par jour à la police des Trieux: poursuivie pour harcèlement téléphonique, Alexie a finalement été acquittée

Le parquet estimait les faits établis: il y a eu des dizaines d’appels par jour, durant près d’un an, entre 2020 et 2021. Mais c’est une mesure de faveur qui avait été requise, une suspension probatoire du prononcé, étant donné que les faits ont cessé depuis lors.

Le plus souvent, ce sont des troubles de voisinage que voulait dénoncer Alexie: tapage nocturne, moqueries, propos racistes. Chaque fois que la police se déplaçait, cependant, le voisinage était calme. Alexie, elle, était énervée et parfois alcoolisée. Devant le tribunal, elle était d’ailleurs en aveux: « J’ai pris conscience que ça n’allait pas ».

Côté défense, Me Paul Beia plaidait l’acquittement: si Alexie a appelé la police à de trop nombreuses reprises, ce n’est pas parce qu’elle voulait importuner les agents mais parce qu’elle vivait à l’époque une situation de voisinage difficile, qui la mettait dans le stress et l’angoisse. Le tribunal a admis cette thèse au bénéfice du doute et a acquitté Alexie.