Steve dérobe de l’outillage dans un magasin à Châtelet et… se fait pincer parce qu’il a oublié son GSM sur place

Les faits remontent à 2021. Il y a d’abord eu cette télévision volée chez une de ses connaissances qui l’a évidemment dénoncé : « Il me devait 300 euros », avance le prévenu comme explication. Il y a ensuite eu cette chaudière « empruntée » dans un appartement vide de la Sambrienne : « Je l’ai achetée 150 euros à un gars qui squattait à la Sambrienne. Il m’en fallait une », reconnaît Steve, qui évoque donc plutôt un recel qu’un vol. Ici, ce sont ses voisines qui l’ont dénoncé. Enfin, il y a eu ce cambriolage dans un magasin d’outillage de Châtelet : en constatant que le système d’alarme se déclenchait et que le volet se refermait, il a paniqué et pris la fuite en oubliant son GSM sur place… Un champion du monde, Steve !

C’est détenu qu’il a comparu devant le tribunal : il purge une peine de 5 ans de prison, pour vol évidemment. Le parquet a requis 1 an de prison ferme, vu cette récidive. À la défense, Me Nazik Samanci a plaidé un sursis probatoire pour son jeune client.