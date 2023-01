C’est officiel: malgré la gronde des fans, Roberto Martinez devient le nouveau sélectionneur du Portugal

Par Belga et rédaction

Roberto Martinez est le nouveau sélectionneur du Portugal, a annoncé lundi la Fédération nationale (FPT). L’Espagnol succède à Fernando Santos.

Martinez, 49 ans, va diriger une nouvelle sélection après la Belgique. Le Catalan est resté à la tête des Diables Rouges entre 2016 et 2022, obtenant le meilleur résultat de l’histoire du football belge avec la troisième place lors de la Coupe du monde en Russie en 2018. Une qualification au Final Four de la Ligue des Nations 2021 ainsi que la première place au classement FIFA occupée entre octobre 2018 et mars 2022 figurent aussi parmi ses réussites. Martinez avait quitté la sélection après l’élimination en phase de groupes du récent Mondial au Qatar, la principale déception de son mandat.

Comme annoncé ce dimanche, l’arrivée de Roberto Martinez ne réjouirait toutefois pas les fans portugais, qui étaient 75 % a estimé que le Catalan n’était pas un bon choix dans un sondage réalisé par le quotidien portugais A Bola.

Martinez avait commencé sa carrière d’entraîneur en 2007 à Swansea, remportant la League One (D3) l’année suivante, avant de prendre la direction de Wigan en 2009. Deux clubs dans lesquels il avait évolué en tant que joueur (1995-2001 pour Wigan, 2003-2006 pour Swansea).

À Wigan, il avait remporté une FA Cup historique en 2013 mais n’avait pu éviter la relégation du club en Championship la même saison. Il avait ensuite entraîné Everton entre 2013 et 2016, son dernier poste avant d’être nommé chez les Diables.

Martinez devient le troisième étranger à diriger la sélection portugaise, après deux Brésiliens, Otto Gloria (1964-1966 et 1982-1983) et Luiz Felipe Scolari (2003-2008). Il devra ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de la Seleçao après la longue ère Fernando Santos (2014-2022). Sous la direction du Lisboète, le Portugal a remporté son premier trophée international, l’Euro 2016, ainsi que la Ligue des Nations 2019. Son aventure a pris fin après l’élimination en quarts de finale du Mondial contre le Maroc.