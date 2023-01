Roberto Martinez, nouveau sélectionneur du Portugal, s’exprime sur le dossier Cristiano Ronaldo: «C’est un joueur important pour l’équipe»

C’est officiel, Roberto Martinez est le nouveau sélectionneur du Portugal. Un petit peu plus d’un mois après avoir quitté son poste à la tête des Diables rouges, le Catalan succède donc à Fernando Santos.

Présenté à la presse ce lundi sur le coup de 13 heures, Roberto Martinez s’est dit très fier d’avoir une sélection avec autant de talent sous sa responsabilité et d’avoir de « grands objectifs » en tête. Et lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur l’épineux cas Cristiano Ronaldo, qui a très peu joué lors de la Coupe du monde et qui évolue désormais en Arabie saoudite, Martinez ne s’est pas mouillé : « Ronaldo est un joueur important de l'équipe et il mérite le plus grand respect. Je ne suis pas quelqu'un qui prend des décisions hâtives. Il fait évidemment partie des joueurs avec qui j'aimerais discuter. Il mérite cette considération. Ce sera ensuite à moi de faire en sorte que la sélection soit la plus compétitive possible. »