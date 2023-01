James, père de famille handicapé de 44 ans, a perdu la remise sur sa facture énergétique: sa maison est jugée trop petite pour recevoir l’aide du gouvernement!

James est dégoûté. Depuis dix ans, le père handicapé de 44 ans est éligible au Warm Home Discount, une aide du gouvernement britannique qui réduit de 150 £ les factures d’énergie, soit 170 €. Sauf que les conditions de l’admission à cette remise ont récemment changé. Le quadragénaire n’en a dès lors plus droit car sa maison est jugée… trop petite, et par conséquent plus facile à chauffer.

Il déplore la situation auprès du BirminghamLive : « Je n’ai pas décidé de quitter mon travail, je devais quitter mon travail. Si je pouvais y retourner, je le ferais. J’ai de l’arthrite, la maladie de Crohn, je n’ai pas demandé à recevoir ça. L’argent est serré, il sera toujours serré. C’est 150 £, ce n’est pas comme de la petite monnaie ».