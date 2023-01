Procès des attentats à Bruxelles: les premiers corps retrouvés sur les voies dans la station Maelbeek (témoignages)

Celle qui était commissaire judiciaire de la police fédérale, cheffe d’équipe à la police criminelle, et un technicien, à l’époque, pour le laboratoire de la police technique et scientifique de la PJF de Bruxelles ont exposé, via des images parfois très dures, les premiers éléments découverts lorsqu’ils ont pénétré sur les lieux de l’attentat. La commissaire de la police judiciaire fédérale est arrivée à la station de Maelbeek à 09h40 le 22 mars 2016 mais a dû attendre l’autorisation du service de déminage de l’armée avant de pénétrer sur les lieux, vers 11h30. Elle a décrit à la cour un «climat de tension palpable» et, comme de multiples intervenants avant elle, un effet de saisissement lors de ses premiers pas sur les lieux de l’explosion.

« Scène de guerre » «J’ai plus de 25 ans de carrière, des scènes de crime, j’en ai connues et gérées par dizaines. Ici, c’est différent. Ça s’apparente à ce qu’on imagine être une scène de guerre. C’est très différent de ce à quoi on a été confrontés jusque-là», témoigne-t-elle.

Les deux témoins ont exposé, avec force détails, l’immensité des éléments retrouvés sur le quai de la station du côté de la rame qui a explosé ainsi que dans les voitures.