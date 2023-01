«Mon personnage me manque»: un acteur absent de «Demain nous appartient» depuis plusieurs mois lance un appel à la production

Depuis maintenant plus de cinq ans, les téléspectateurs de TF1 suivent les aventures de Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin) et d’Alex Bertrand (Alexandre Brasseur). Autour du couple phare de la série « Demain nous appartient », il y a évidemment une ribambelle d’acteurs. Certains sont là depuis le début, d’autres sont arrivés récemment. Puis il y a aussi ceux qui ont gentiment été mis de côté.

C’est notamment le cas de Théo Cosset. Le jeune homme, qui incarnait Arthur, n’a plus fait d’apparition depuis plusieurs mois. Il faut dire qu’une grande partie des personnages que côtoyait Arthur ne sont plus dans le feuilleton de TF1. Son ex, incarnée par Emma Smet, sa maman, jouée par Juliette Tresanini ou encore son frère, interprété par Valentin du Peuty n’apparaissent plus non plus. Sans oublier la regrettée Charlotte Valandrey, qui incarnait sa deuxième maman.