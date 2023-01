Wendy n’en croit pas ses yeux en regardant dans son jardin: «Heureusement, rien n’est arrivé au final, il a eu plus peur que moi» (photo)

En regardant les images de ses caméras de vidéosurveillance, elle comprend ce qu’il s’est passé. « Il est entré dans notre jardin par la rue, en passant par la porte d’entrée. Il a ensuite sauté par-dessus d’une barrière basse et a atterri dans notre jardin. Sauf qu’à l’arrière, celui-ci est entièrement clôture ce qu’il fait qu’il ne pouvait pas sortir. »

Samedi matin, vers 9h30, Wendy Driessen remarque quelque chose de bizarre dans le comportement de son chien qui se trouve à l’extérieur. En y regardant de plus près, la Limbourgeoise se rend compte alors de la raison. « J’ai vu quelque chose sauter contre notre barrière. C’était… un loup qui ne pouvait pas sortir de notre jardin », explique-t-elle au Nieuwsblad.

Cela reste une belle frayeur pour Wendy qui ne s’attendait pas à une telle vision un samedi matin. « J’ai eu assez peur parce qu’on ne sait jamais si l’animal peut paniquer. Mais selon le Centre d’aide à la nature, ils n’attaquent pas les chiens. Notre chien s’est immédiatement enfui à l’intérieur. Plus tard, il a reniflé la piste du loup à plusieurs reprises et s’est comporté de manière anxieuse. J’ai quand même réussi à prendre une photo du loup avec mon téléphone. C’était un animal magnifique, mais je tremblais de tout mon corps. J’avais surtout peur pour mes animaux car le loup en a attaqué de nombreux dans le voisinage. Heureusement, rien n’est arrivé. Au final, le loup a eu plus peur que moi. »