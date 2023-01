Intermarché «by Mestdagh»: le modèle de franchise sera progressivement mis en place et il n’y aura ni licenciement, ni suppression de magasin, assure la nouvelle direction

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis ce 4 janvier, le Groupement des Mousquetaires barre officiellement la SA Mestdagh. Avec des ambitions affichées haut puisqu’Intermarché, avec ses 163 magasins, vise ni plus ni moins que de devenir le numéro 1 de la distribution en Wallonie et à Bruxelles. Il développera également son ancrage en Flandre. Et pour accompagner cette croissance, le centre logistique de Mestdagh (Superlog), à Gosselies, est appelé à développer ses activités.

Lors de ce conseil d’entreprise extraordinaire, la nouvelle direction a aussi indiqué qu’il n’était pas question de procéder à une restructuration ou de fermer des points de vente. Elle assure aussi qu’il n’y aura pas de perte d’emploi ou d’avantages sociaux rabotés pour le personnel.