L’arrêt dans le dossier Terra Terra, qui concerne notamment un magasin de Namur, sera prononcé ce mardi

La cour d’appel de Liège prononcera ce mardi son arrêt dans le dossier Terra Terra, une société dont le gérant et les employés sont suspectés d’avoir participé à une organisation criminelle qui avait favorisé la cannabiculture. Le principal prévenu, fondateur de la société, encourt une peine de 10 ans de prison, une amende pénale de 75.000 euros et une interdiction de commercialité.

L’entreprise horticole était au centre d’une enquête du parquet fédéral. L’entreprise, ses gérants et ses employés étaient suspectés de former une organisation criminelle favorisant la culture du cannabis à travers ses cinq commerces de Namur, Genval, Marcinelle, Jette et Bruxelles. L’entreprise vendait du matériel spécialisé dans les cultures intérieures, pouvant aussi servir à la culture du cannabis. Elle aurait donné des conseils en matière de cannabiculture.