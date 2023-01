Le dessin original de la couverture de Tintin en Amérique exposé à Bruxelles

L’album «Tintin en Amérique», l’un des ouvrages les plus populaires de Hergé, fait partie des neuf albums du jeune reporter qui ont vu le jour en noir et blanc.

«Casterman choisit de changer la couverture pour quelque chose de plus impactant et efficace, qui attire le regard directement. Quatre-vingts ans plus tard, c’est toujours la même couverture», explique Vinciane De Traux, directrice d’Artcurial Benelux.

«C’est un dessin particulièrement efficace. Impressionnant de par sa taille et c’est une personnification de l’Amérique puissante des années 30», ajoute-t-elle. La directrice explique également que le dessin provient d’une collection privée, d’où la rareté de l’objet et son estimation, onéreuse.

«En tant qu’expert, on prend une œuvre qui nous est présentée et on compare avec des œuvres semblables. Ici, on est dans le domaine de l’iconique, de la rareté absolue», précise Martin Guesnet, historien spécialiste de l’art contemporain. «Ce qui influe également beaucoup sur le prix, c’est l’histoire derrière l’objet ou éventuellement lorsqu’une certaine personnalité a été propriétaire d’une œuvre», conclut-il.