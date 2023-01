Grève des TEC: la circulation des bus reprendra normalement ce mardi à Liège

Les lignes 76, 85, 87, 88, 94, 134, 138, 145, 146, 173, 174 et 175 étaient quant à elles perturbées. Cependant, dans le courant de la journée lundi, « à la suite de discussions entre la Direction et les organisations syndicales, un accord de reprise est intervenu », a précisé le TEC. « L’ensemble des lignes de la direction Liège-Verviers devrait donc circuler normalement, dès mardi matin. »

Lundi matin, un mouvement de grève spontané des contrôleurs a engendré le blocage des dépôts de Robermont et de Jemeppe. Ainsi, les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 58, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 75, 81, 82, 91, 122, 147, 156, 158, 160, 247, 248, 268 et 285, n’étaient pas assurées.

À l’origine de cette grève spontanée des contrôleurs, une réforme en cours d’élaboration depuis deux ans. La direction devait d’ailleurs présenter ce lundi « l’aboutissement de plus de 20 mois de discussions avec les équipes de contrôle, dessinant ensemble les contours futurs du service. La voie du dialogue ayant été privilégiée tout au long du processus, ce mouvement est d’autant plus incompréhensible qu’il était prévu, pour les contrôleurs concernés, la possibilité de se prononcer favorablement ou pas à cette réforme, en fin de séance », indique le TEC.

Cette réforme vise à revoir le métier de contrôleur qui n’a pas changé depuis plus de 20 ans alors que la clientèle, les tâches à réaliser et les zones ciblées ont quant à elles évolué. Il s’agit d’un travail qui est réalisé main dans la main avec les contrôleurs et qui doit aboutir à l’émergence de nouvelles fonctions plus en adéquation avec la réalité. Raison pour laquelle la direction ne comprenait pas la nature de la grève qui ne touchait que Liège ce lundi et qui était sans doute davantage due à la peur de l’inconnue.