Un automobiliste fait un malaise et fonce dans un poteau qui s’écrase sur la voiture de Pierre à Cuesmes...

Il était aux environs de 23h, samedi soir, quand un grave accident s’est produit rue de Frameries à Cuesmes. Le conducteur a fait un malaise et a fini sa course contre un poteau de la rue. Celui-ci est alors tombé sur la voiture de Pierre, un riverain, absent au moment des faits. Son véhicule était stationné devant chez lui... « On peut dire que je commence bien l’année », s’exclame-t-il.

Comme il n’était pas à son domicile, c’est la police qui lui a annoncé la mauvaise nouvelle.