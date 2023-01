Touring appelle à sensibiliser davantage les automobilistes au couloir de secours

Or, une enquête de Touring montre qu’après deux ans d’application, la mesure n’a toujours pas été adoptée et que bon nombre de conducteurs n’ont pas encore le réflexe de s’écarter spontanément. L’association de défense des automobilistes estime dès lors opportun d’en rappeler la règle.

« Tous les usagers de la route doivent obligatoirement et en permanence libérer une voie de passage et ce, même si aucun véhicule de secours n’approche, afin de maintenir un espace libre à tout moment », en cas de ralentissement ou d’embouteillage, indique Touring. « Ainsi, lorsque le trafic est dense ou à l’arrêt, le code de la route précise que sur une chaussée comportant deux bandes de circulation – ou plus – dans le même sens, les conducteurs qui circulent sur la bande de gauche serrent à gauche tandis que ceux qui circulent sur les autres bandes serrent à droite, de manière à créer un couloir de secours entre la bande de gauche et les autres », explique l’association.