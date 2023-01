Terreur en plein vol: les portes de l’avion s’ouvrent après le décollage, les bagages sont aspirés, «un homme assis à l’arrière de l’avion a failli être emporté!»

C’est sans aucun doute l’une des hantises de toutes personnes qui voyagent en avion. Ce lundi, les portes d’un avion turbopropulseurs bimoteurs AN-26 se sont ouvertes après le décollage. L’appareil survolait alors la Sibérie, soit l’une des régions les plus froides du monde avec – 41ºC.

25 passagers étaient à bord, en plus des membres de l’équipage. L’un d’eux a réussi a filmé la scène à l’aide de son smartphone. On peut alors y voir les portes arrières de l’avion, utilisées pour le fret et les bagages, grandes ouvertes et entendre l’homme, sous le choc, jurer.