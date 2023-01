Ça se complique pour Eden Hazard au Real Madrid: le club espagnol voudrait s’en débarrasser, mais aucune offre n’a été faite!

Eden Hazard va-t-il rester au Real Madrid ? Rien n’est moins sûr… Selon les informations de The Athletic, le Belge souhaiterait rester dans la capitale espagnole, même s’il ne semble plus entrer dans les plans de Carlo Ancelotti. Mais, de son côté, le Real Madrid voudrait s’en débarrasser, en raison de son salaire élevé et de son faible rendement.

Toutefois, aucune offre n’aurait été transmise pour s’attacher les services d’Hazard. Un départ lors du mercato hivernal semble dès lors peu probable, et une discussion entre les agents de l’ancien capitaine des Diables et les dirigeants du club madrilène aurait déjà été programmée au mois de février.