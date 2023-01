Un Bruxellois de 43 ans condamné à 12 ans de prison pour vols avec violence sur personnes âgées

Ce 5 janvier, un Bruxellois de 43 ans portant les initiales S.H. a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles à 12 ans de prison et 10 ans de mise à disposition du tribunal de l’application des peines pour avoir commis six vols avec violence qui ont eu lieu à Bruxelles entre les mois d’avril et juillet 2022.

« Dans cette optique, nous souhaitons souligner une fois de plus la bonne coopération entre nos forces de police et le parquet », souligne la zone de police de Bruxelles-Ouest. Les heures de travail d’enquête de nos forces de police, sous la coordination du parquet, ont permis de traduire ce dangereux criminel en justice dans les six mois et de le punir sévèrement.