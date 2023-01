103.000 euros de primes ont été octroyés afin de soutenir la création de 21 nouveaux commerces à Namur en 2022

Initiée en 2021 pour la relance post-Covid, la Ville de Namur s’était donnée pour objectif de soutenir et dynamiser l’économie namuroise en accompagnant les commerces de proximité, l’artisanat local et l’entrepreneuriat des villages et des quartiers namurois.

Afin de remplir son objectif, la Ville de Namur a mis en place deux primes : « Je commerce à Namur » et « Pulsa(c)tion ». « 150.000 euros ont été injectés directement en 2022 dans l’activité économique namuroise, soit dans la création d’un commerce, soit dans une initiative d’attractivité collective. Au total, 31 primes ont été accordées en 2022 », détaille la Ville de Namur dans un communiqué. « L’objectif était à la fois de soutenir la création que de proposer un soutien à l’existant. J’ai eu l’opportunité de rencontrer de nouveaux commerçants, de découvrir des projets originaux qui répondent aux tendances actuelles et qui, j’en suis sûre, vont stimuler notre belle ville », lance l’échevine de l’Attractivité urbaine, Stéphanie Scailquin.