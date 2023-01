Marie-Christine Marghem surnommait Jean-Luc Crucke «Jean Lèche-Cul»: «Il était extrêmement proche de certains et leur faisait des rodomontades en leur frottant la manche» (vidéo)

Elle a notamment évoqué le surnom « Cruchot », qu’elle justifie de la manière suivante : « Parce qu’il a des moments d’excitation et de colère excitée à l’image de Louis de Funès, avec beaucoup moins d’humour que Louis de Funès ». Avant de dévoiler un autre surnom, encore moins flatteur que le premier.

La députée MR Marie-Christine Marghem n’a pas caché les surnoms qu’elle a donnés à son collègue Jean-Luc Crucke (MR), dans « The John Late Show » sur LN24.

« Il avait un autre surnom, à l’époque, parce que je trouvais qu’il était extrêmement proche de certains et qu’il leur faisait des rodomontades en leur frottant la manche, etc. », lance la députée, avant de poursuivre : « Donc j’avais utilisé les initiales de son prénom et je l’avais appelé Jean Lèche-Cul ».