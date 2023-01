Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 25 décembre dernier, il fêtait son 81e anniversaire mais ça ne l’a pas assagi. Quand un président d’une fédération sportive – d’autant plus quand elle représente 2,1 millions de licenciés – devrait peser chaque mot, Noël Le Graët, lui, les balance comme ils viennent. À l’inverse des chiffres des comptes de la FFF ou de son ancienne société d’agroalimentaire qu’il a fondée en 1984 et dont il a laissé les rênes à ses filles ; un comble pour cet ancien employé des impôts (mais aussi instituteur et représentant commercial).

Relations tendues avec Mbappé et la ministre

Dernière démonstration en date, dimanche soir, lors d’une interview téléphonique dans le « Bartoli Time » sur RMC. Alors que le président de la Fédération française de football se félicitait de la prolongation de contrat de Didier Deschamps à la tête de Bleus jusqu’au Mondial 2026, le nom de Zinédine Zidane – longtemps annoncé comme potentiel successeur de son ancien équipier, notamment par Le Graët lui-même !- a été prononcé. Et là, il s’est emballé. Que « Zizou » soit cité parmi les candidats au poste de sélectionneur du Brésil, le Breton pure souche n’en a « rien à secouer ». Et si le champion du monde 1998 l’avait appelé ? « Je ne l’aurais pas pris au téléphone ! »