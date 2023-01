«J’étais jeune, mince et méchante»: Yanis Marshall («Star Academy») méconnaissable à 22 ans dans une émission de danse (vidéo)

À l’époque âgé de 22 ans, le prof de la « Star Academy » n’avait pas manqué de se faire remarquer. Dans les extraits, on peut le voir clasher les autres candidats à tout va. « J’en ai marre de moi ! C’était il y a 12 ans bordel. J’étais déjà pas mal barré dans ma tête quand même pour un gamin de 22 ans ! Sans oublier que les hommes en talons étaient encore moins acceptés à l’époque… je me rappelle me faire critiquer dans tous les sens mais j’en avais rien à foutre ahahaha on se refait pas ! », écrit Yanis Marshall.

Sur Instagram, Yanis Marshall a publié les images de sa participation à l’émission « La meilleure danse », diffusée il y a 12 ans sur M6 et W9 et présentée par Stéphane Rotenberg.

Le danseur-chorégraphe revient ensuite sur sa prestation de l’époque : « Pour la finale, on nous avait imposé de faire un medley cinéma et je me souviens qu’on avait commencé en bonne sœur sur sister act puis la panthère rose, chicago, men in black et je trouvais ça dément de rajouter une touche d’humour sur Titanic pour finir ! Bref ça c’est du vrai throwback ! J’étais jeune, mince et méchante. Maintenant je suis juste méchante. »