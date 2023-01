La semaine «Cyber Héros» au Cepes de Jodoigne a démarré ce lundi

L’utilisation d’Internet et du numérique de manière sécurisée et réfléchie n’est pas toujours évidente pour les jeunes élèves. Afin de sensibiliser les plus jeunes à cette problématique, les élèves de 6e Technique de qualification « agent d’éducation » ont mis au point une animation éducative de deux heures sur le thème de la sécurité en ligne et de la citoyenneté numérique.

Le but de cette activité pédagogique est de fournir des informations et des pistes de réflexion pour une utilisation sûre et responsable de l’Internet par les enfants et les jeunes. Elle s’articule autour de cinq thématiques fondamentales : réfléchir avant de partager ; ne pas croire tout ce que l’on voit ; être vigilant sur ses données ; la bienveillance envers les autres ; parler si on a des doutes.