Le match de P2B tourne mal à Dour: un joueur exclu pour avoir... frappé son propre coéquipier! (vidéos)

Décidément, Elouges-Dour a vécu un dimanche particulier et compliqué sur le plan émotionnel. Après la blessure de Kylian Simon, victime d’une grosse commotion cérébrale et emmené à l’hôpital, les hommes de Yori Godeau ont non seulement été contraints au partage par Havré, mais aussi réduits à dix suite à l’expulsion de Brandon Jenart, exclu pour avoir… frappé l’un de ses équipiers.

« Nous avons tous été très surpris car cela ne lui ressemble pas du tout », commente l’entraîneur dourois. « C’est un garçon charmant, bien élevé, qui n’a jamais un mot plus haut que l’autre. Son geste s’apparente à de la frustration car nous venions d’encaisser après avoir dominé toute la rencontre. C’est récurrent. Chaque semaine, nous proposons du foot et nous créons beaucoup d’occasions, mais nous ne marquons pas et sommes finalement punis. Ce dimanche encore, notre gardien n’a pas eu la moindre intervention à réaliser avant d’encaisser ce but qui a provoqué l’expulsion de notre joueur ».