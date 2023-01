Décrié, le projet du Trafic de Fosses-la-Ville n’est pas mort: l’ouverture est prévue au printemps 2024

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lors de l’été 2019, le projet d’installation d’un magasin Trafic en plein centre de Fosses-la-Ville a fait couler beaucoup d’encre. L’opposition était vive : plus d’une centaine de remarques lors de l’enquête publique, une pétition largement signée, etc. Certains ne voulant pas de ce magasin de 2000 m² dans la rue Donat Masson. La société Sogesma espérait ouvrir « le plus beau projet jamais mis sur pied » d’abord fin 2020, puis courant 2021. Force est de constater qu’il n’en est rien. Où en est le projet aujourd’hui ?