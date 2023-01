Mercedes lance son propre réseau de recharge

Comme Tesla, Mercedes a décidé de se lancer dans le déploiement d’un réseau de superchargeurs. Une annonce qui est intervenue au salon CES de Las Vegas, et c’est d’ailleurs aux Etats-Unis que seront installées les premières bornes avant une extension du maillage dans plusieurs parties du monde, dont l’Europe.

2.500 chargeurs en 4 ans

Outre-Atlantique, Mercedes va s’associer avec MN8 Energy et ChargePoint. Le timing est serré puisque pas moins de 2.500 chargeurs répartis sur 400 pôles seront opérationnels dès 2027. Il ne s’agira d’ailleurs pas seulement de stations de recharge puisqu’il est prévu d’y installer des toilettes et des points de vente de nourriture et de boissons. Selon la région et l’emplacement, les pôles offriront entre 4 et 12 chargeurs dont la puissance de charge atteindra 350 kW. Le réseau sera ouvert à toutes les marques, mais les clients Mercedes bénéficieront d’avantages privilégiés, comme réserver une borne par exemple.