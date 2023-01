Un pas de plus vers la conduite autonome

Google HD Maps, c’est une toute nouvelle carte conçue spécialement pour les constructeurs automobiles. Elle fournit des informations routières extrêmement détaillées et actualisées, et le nouveau Volvo EX90 sera le premier véhicule du marché (avec la Polestar 3) à l’utiliser. Il faut dire qu’avec ses 8 caméras, ses 5 radars et son Lidar, le EX 90 est à la pointe de ce qui se fait en matière d’assistance à la conduite.

Voir plus loin

Le but de cette technologie est de reconnaître l’environnement de manière précise, à la fois immédiatement devant le véhicule, mais aussi à plus longue distance, au-delà des virages et des courbes à proximité. C’est là qu’intervient la carte HD de Google. Toutes ces données de circulation seront utilisées dans le cadre de la conduite intelligente de nouvelle génération ainsi que pour les futures fonctionnalités de conduite autonome. Vidéo à découvrir également ici.