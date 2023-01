Après des travaux bâclés, une maman et sa fille autiste de 12 ans sont obligées de vivre dans une maison insalubre: la puanteur des «résidus d’égouts» et le «goût de la moisissure» rythment leur quotidien...

Comme relate The Mirror , une puanteur des « résidus d’égouts » émane de leur appartement. Pire encore ! Il y a tellement de moisissure sur les murs que Page affirme pourvoir la « goûter ». Et forcément, cela a un impact sur l’état de santé des deux Britanniques.

À la suite d’une fuite d’eau, la Clarion Housing Association, l’association de logement de Page, a réalisé des travaux dans son habitation. Sauf que ceux-ci ont complètement été bâclés. La maman de 52 ans et sa fille Jaycie, 12 ans et atteinte d’autisme, sont dès lors obligées de vivre dans un logement complètement insalubre. La mère et la fille ont pourtant dû loger 10 longs mois dans un hôtel le temps des réparations.

Une situation que Page déplore auprès de nos confrères : « Je connais le goût et l’odeur de la moisissure. Les murs sont encore humides. C’est l’hiver maintenant, cette moisissure et cette humidité vont devenir si fortes à l’intérieur. C’est en hiver que la moisissure et l’humidité se développent le plus ».