Le moteur rotatif est de retour !

Le célèbre moteur rotatif inventé par Wankel a complètement disparu des radars depuis la retraite de la Mazda RX-8 en 2012. Eh bien figurez-vous qu’il est de retour. Mais pas sous la forme que vous croyez. Mazda va en effet commercialiser son MX-30 équipé de cette technologie, mais uniquement en tant que prolongateur d’autonomie.

Compact et léger

Pas de sportive à moteur rotatif en vue, donc. Le SUV compact de Mazda qui sera présenté au salon de Bruxelles embarque bien un moteur rotatif, mais uniquement pour prolonger l’autonomie. Concrètement, le MX-30 reste donc un véhicule électrique, et le moteur thermique fournira de l’électricité lorsque les batteries seront vides. Un choix technique intelligent puisque le moteur rotatif est à la fois plus compact et plus léger qu’un moteur conventionnel.