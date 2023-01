La société qui enfouit des déchets inertes dans la carrière de Salet n’était plus autorisée à exercer cette activité depuis 2018

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quatre infractions liées au transport et au traitement de déchets inertes ont été relevées dans le chef d’une entreprise ayant pignon sur rue à Anhée. En clair, cette petite SPRL profitait d’une ancienne carrière, dans le village de Salet, pour y enfouir des terres, remblais et autres déchets de construction.

« En 2013, les deux administrateurs de la société avaient obtenu les autorisations nécessaires, mais ils avaient omis de les renouveler en 2018 », décrit le parquet de Namur. « Ils n’avaient plus le droit d’exploiter le site. On peut donc parler de décharge clandestine, laquelle était en plus accessible à tout un chacun moyennant financement. Ils étaient d’autant plus au courant que leur activité nécessitait des autorisations qu’ils avaient été condamnés en janvier 2017 pour le dépôt non autorisé de 500 m3 de terres. »

Mais ce n’est pas tout…