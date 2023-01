Un mois que Lucia Alexandroae (Arlon) n’a plus donné signe de vie: «Ma sœur ne va nulle part sans sa petite fille de deux ans»

Le visage de Lucia est d’abord apparu sur les réseaux sociaux via un appel à l’aide lancé par des proches. Quelques jours plus tard, c’est un avis de disparition qui était massivement diffusé sur les réseaux sociaux et sur le Web à la demande du parquet de Luxembourg. Près d’un mois plus tard, personne ne sait où est passée Lucia Alexandroae, une mère de 31 ans. L’employé d’Eurostat-Sogetti au Grand-Duché, domiciliée à Sterpenich (Arlon), n’a plus donné signe de vie. Les enquêteurs belges, luxembourgeois et roumains se démènent dans les recherches. En vain. Sa famille multiplie les appels à l’aide et a même accepté de témoigner en révélant des éléments troublants.

