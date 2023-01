WE, le nouvel outil économique de Wallonie: 260 personnes vont travailler au centre-ville de Liège pour aider les entreprises

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Exit les outils économiques publics wallons qu’étaient la SRIW (Société régionale d’investissement de Wallonie), la SOGEPA et la Sowalfin, place à WE. Wallonie Entreprendre est en effet le nouveau nom du nouvel outil au service des entreprises au sud du pays. Si la fusion était actée, il restait pas mal de modalités à régler. Le fruit d’un travail de deux ans a été présenté officiellement ce lundi : il aura coûté en tout « un peu plus de deux millions d’euros », d’après le ministre Willy Borsus (MR), en charge de l’Économie en Wallonie.