Le duc de Sussex révèle dans ses mémoires à paraître qu’il a tué ces personnes durant ses missions en Afghanistan. Il écrit les avoir considérées comme des « pièces d’échecs », suscitant un tollé tant en Afghanistan qu’au Royaume-Uni.

« Nous demandons à la communauté internationale de traduire cette personne en justice », a déclaré le Mollah Abdullah à propos du prince Harry dans une vidéo adressée aux médias américains. « Et nous devrions être indemnisés pour ceux que nous avons perdus. Nous avons perdu notre maison, nos vies et les membres de notre famille, nous avons perdu nos moyens de subsistance et aussi nos proches. » Abdullah dit avoir perdu neuf membres de sa famille dans un raid aérien de l’armée britannique.