Après 35 ans de présence à Mouscron, le restaurant chinois «Au Jardin de Pékin» a tiré sa révérence

C’est une page qui se tourne dans la cité hurlue. Après avoir passé 35 ans au cœur du centre-ville, le restaurant « Au Jardin de Pékin » a fermé ses portes le 1er janvier dernier. Originaires de Chine, les propriétaires sont arrivés dans la région en passant d’abord par Tournai. Finalement, ils se sont installés à Mouscron en 1987, ouvrant leur restaurant le 25 décembre, rue de la Station. « On s’est dit que Mouscron était une belle ville frontalière, c’était bien pour démarrer ! Je suis bien content d’avoir fait toutes ces années à Mousron. » Il est temps pour les propriétaires de prendre leur retraite. - ES

Il s’agissait du deuxième restaurant chinois à s’installer à Mouscron, après un petit restaurant chinois situé rue du Christ. À près de 67 ans, la famille de restaurateur profitera d’une retraite bien méritée. « C’est un métier particulier, et ma santé n’est plus ce qu’elle était. Il est temps de penser à faire un pas de côté. D’autant plus que c’est un métier où rien n’est garanti », expliquent les propriétaires. « Je vais maintenant pouvoir faire ce que je veux ! C’est important pour moi, ça va changer de toutes ces années. Le 5 janvier, c’est l’anniversaire de ma fille et c’est bien la première fois que nous avons pu le fêter le jour-même, c’est un petit plaisir ! »

« Ça nous touche en plein cœur ! » Pendant toutes ces années, les restaurateurs ont travaillé en famille : le couple en cuisine, la sœur en salle et accompagnés d’une clientèle conviviale et familiale. « Ce sont des souvenirs qui restent ! Quand on voit les clients qui nous ont soutenus ces dernières semaines, ça nous touche en plein cœur ! On n’a jamais pensé que les clients nous aimaient à ce point. »

Le restaurant était installé à Mouscron depuis 35 ans. - ES