Thierry Henry à la tête des Diables? «Un choix crédible mais risqué», estime Emiliano Bonfigli

Il est fort ce Roberto Martinez ! Après avoir connu deux échecs retentissants à la tête des Diables, à l’Euro et lors de la dernière Coupe du Monde, le voici désormais sélectionneur du Portugal. Cela nous fait mal de le dire, mais Roberto gagne au change : avec, notamment, Rafael Leao, Bernardo Silva, Ruben Dias, Goncalo Ramos ou encore Joao Felix, sans oublier l’éternel Cristiano Ronaldo, le Portugal est probablement, avec la France, ce qui se fait de mieux actuellement en Europe… Ce sera en tout cas l’un des grands favoris du prochain Euro en 2024.

Chez nous, l’Union belge doit se pencher sur l’identité de notre prochain sélectionneur. Parmi les candidatures que l’on imagine nombreuses, celle de Thierry Henry figure certainement en bonne place. Certains Diables ont déjà apporté leur total soutien. Fort de l’expérience en tant qu’adjoint, Henry présente évidemment un profil intéressant. Il connaît très bien les joueurs de l’équipe nationale, a tout gagné en tant que joueur et sait gérer la pression inhérente aux grandes compétitions internationales. De ce point de vue, sa candidature est évidemment crédible et logique. Mais est-ce pour autant le meilleur choix possible ? Probablement pas.

Un choix de raison

Il faut rester réaliste. À ce jour, la carrière de Thierry Henry en tant qu’entraîneur n’est pas marquée du sceau de la réussite, comme en attestent ses deux expériences vécues à Monaco et à Montréal. De ce point de vue, sa candidature n’offre pas beaucoup de garantie. Choisir Thierry Henry, c’est poser un choix très audacieux comportant une grande part de risque. Tout dépendra finalement des candidatures reçues par l’Union Belge et de l’appétit financier des différents prétendants. Thierry Henry n’en fait pas une question d’argent. Il veut à nouveau entraîner. À ce titre-là, sa candidature serait un choix raisonnable pour la Fédé.