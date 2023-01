La 7e édition d’Ans-les-Bains se déroulera du 10 au 15 août: l’inscription pour la location des chalets est lancée

Redynamisé par son Conseil de quartier d'Ans Coteaux, le quartier du bas d’Ans et des Coteaux va connaître la 7ème édition d’« Ans-les-Bains ». L’événement, qui bat son plein à l’occasion des fêtes du 15 août, se déroulera du jeudi 10 au mardi 15 août sur la place Nicolaï.

En plus des nombreuses attractions foraines et de coins aménagés pour profiter des pistes de pétanques et des transats, une vingtaine de chalets (et pas plus) proposeront restauration, boissons et initiatives originales du monde associatif local : « Les cafetiers et commerçants de la place et des Coteaux sont évidemment nos premiers partenaires. Ils pourront placer des terrasses ou louer un chalet à prix démocratique », comme l’explique Patrice Lempereur, Président du Conseil de quartier d’Ans Coteaux.